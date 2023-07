Zagueiro do Paysandu sobre jogar na lateral-direita: 'Se o professor optar, estou pronto'

O próximo adversário do Paysandu está diretamente na briga por uma vaga no G8 da Série C. A diferença é que o CSA-AL tem uma vitória a menos, com os mesmos 18 pontos, na 11ª posição. Assim, a partida deste domingo tem uma obrigação a mais, caso o time do técnico Hélio dos Anjos pretenda avançar junto aos oito melhores classificados nesta primeira fase.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos deve fazer alguns ajustes no time, sobretudo na lateral-direita, que tem os dois últimos titulares suspensos. Sem João Vieira e Edílson, o treinador pode optar por uma peça improvisada. O zagueiro Wanderson, no entanto, já disse que está apto para a função, caso assim seja definido por Hélio, caso o recém-contratado Anilson não seja regularizado a tempo.

"A gente está aqui para ajudar o Paysandu. Sabemos que o momento é importante, sobretudo depois de ganharmos um clássico. Agora todos os jogos são de suma importância. E onde o professor Hélio optar eu estou pronto para que a gente possa vencer os jogos que precisamos e assim garantir a vaga na próxima fase", explica o defensor, que enxerga o CSA com muita atenção, dada a proximidade de ambos na tabela.

"É um adversário muito difícil, que eu já enfrentei em alguns clubes que passei. Temos uma comissão muito competente e vamos nos preparar da melhor forma, além de ter esse jogo em casa, com a nossa torcida", comentou o zagueiro. Para ele, a estratégia do técnico Hélio dos Anjos tem sido muito bem assimilada pelo elenco, sobretudo na reta final, onde cada partida é uma decisão.

"A gente tem que exaltar todos os setores dentro de campo. Com a chegada do Hélio tivemos um salto muito grande em todos os sentidos e tenho certeza que nos próximos seis jogos teremos um crescimento muito grande. Estamos trabalhando muito junto com ele e com a equipe da comissão técnica. Acredito na classificação. É de muita importância, mas não pensamos em primeiro lugar, e sim no G8. Chegando lá vamos brigar pela parte de cima da tabela", encerra.