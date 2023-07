Campeão no Paysandu, Zé Augusto 'Narigudo' passa por cirurgia para instalação de marcapasso

Familiares do ex-volante Zé Augusto "Narigudo", campeão da Série B com o Paysandu em 1991, divulgaram novidades sobre o estado de saúde do ex-atleta, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo o boletim médico desta quinta-feira (20), ele passou por um procedimento de instalação de um marcapasso no coração, que transcorreu sem problemas.

"O procedimento foi um sucesso. Ele está em observação no hospital Beneficente Portuguesa, mas está lúcido. Agradecemos aos amigos que foram fundamentais na vitória do meu cunhado. Todos estamos muito satisfeitos com o transcorrer da cirurgia", comentou Odinilson Moreira da Silva, também conhecido por "Espanhol".

Além de fazer carreira no futebol, Zé Augusto também é pai de Lineker, meia que despontou na base do Paysandu em 2012. De lá, o atleta passou por vários clubes do Pará, Sergipe e Maranhão. O último clube do jogador foi a Tuna Luso.

História

Zé Augusto começou nas categorias de base do Paysandu, em 1987. No ano seguinte foi alçado ao profissional, integrando o time que conquistou a Série B de 1991, junto com Rogerinho Gameleira, Cacaio, Oberdan, Dadinho, entre outros.

Por volta de 1995 foi contratado pelo Remo e posteriormente seguiu para a Tuna Luso, Castanhal, onde conseguiu outro feito expressivo para o Japiim: foi vice-campeão paraense no ano de 2000;