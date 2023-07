Campeão Brasileiro no Paysandu, Zé Augusto 'Narigudo' sofre AVC e família pede apoio para cirurgia

Familiares e amigos do ex-volante Zé Augusto "Narigudo", Campeão Brasileiro da Série B com o Paysandu, no ano de 1991, têm buscado apoio para ajudar o ex-atleta a realizar uma cirurgia, decorrente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido por ele nesta terça-feira (18). Atualmente ele está internado, em coma induzido, no PSM da 14 de março, em Belém, mas precisa de transferência a fim de ter melhores cuidados.

Além de fazer carreira no futebol, Zé Augusto também é pai de Lineker, meia ofensivo que despontou nas categorias de base do Paysandu em 2012. De lá, o atleta passou por vários clubes do Pará, Sergipe e Maranhão. Este ano disputou o Campeonato Paraense pela Tuna Luso, contabilizando quatro partidas. De acordo com o cunhado de Zé Augusto, a família tem lutado para dar uma melhor condição de tratamento ao ex-atleta.

Zé Augusto é pai do meia Lineker, revelado pela Tuna e com passagem pelo Paysandu (Arquivo pessoal)

"O Zé Augusto é um ex-atleta na ativa. Tem 58 anos, é um cara alegre que, de repente, teve um AVC. Então nós corremos com ele para a UPA e de lá ele foi transferido para o PSM. Lá, vai em cima, embaixo, tentando transferir. A família foi para lá, alguns amigos, ex-jogadores. Nós estamos na luta para transferir ele, que está em coma induzido. Está respirando por aparelhos e precisa ser transferido", comenta Odinilson Moreira da Silva, também conhecido por "Espanhol".

Segundo ele, pessoas ligadas ao futebol têm ajudado bastante para que ele consiga a transferência para outro local. "Eu tentei entrar em contato com os clubes, mas tem vários ex-atletas que conhecem ele e estão ajudando. Eu pensei em falar com a imprensa, explicar e ver se conseguimos. Ele pode ir ou para a Beneficente Portuguesa, onde o Alírio (Gonçalves, ex-presidente da Tuna Luso) trabalha, ou para o Hospital das Clínicas".

Zé Augusto em visita à Curuzu (Arquivo pessoal)

"Espanhol" disse ainda que tentou o contato com alguns clubes, mas ainda não obteve retorno. Enquanto isso, ele segue nas dependências do Pronto Socorro Municipal de Belém (PSM).

Histórico

Zé Augusto começou nas categorias de base do Paysandu, em 1987. No ano seguinte foi alçado ao profissional, permanecendo no clube por algumas temporadas, tempo suficiente para integrar o time que conquistou o primeiro título nacional do clube, em 1991, junto de nomes como Rogerinho Gameleira, Cacaio, Oberdan, Dadinho, entre outros.

Por volta de 1995 foi contratado pelo Clube do Remo e posteriormente seguiu para a Tuna Luso, Castanhal, onde conseguiu outro feito expressivo para o Japiim: foi vice-campeão paraense no ano de 2000, em um time que tinha Evair no gol, Wanderson na cabeça de área e Edil no ataque. O time acabou derrotado pelo Paysandu.

Zé Augusto, o terceiro agachado da esquerda para a direita, foi vice-campeão paraense em 2000. (Divulgação)

Além de destaque no futebol, Zé Augusto, natural de Ourém, é primo do ex-jogador Charles Guerreiro, com passagens por Paysandu, Remo, Flamengo, Vasco, Seleção Brasileira entre outros, e pai de Lineker, meia de 31 anos ainda em atividade.

Hospital das Clínicas se manifesta

O Hospital das Clínicas, citado pela família do ex-jogador, informou que devido a situação de Zé Augusto, não há como transferi-lo para a unidade. "O paciente teve um AVC e precisa de leito de UTI, o que não é perfil do hospital. Ele deve ficar no HPSM 14 de Março, onde é referência nesse diagnóstico". A família, por outro lado, alega que a sugestão para a transferência partiu da equipe que cuida de Zé Augusto.