Há 32 anos, Paysandu conquistara o primeiro título da Série B do Campeonato Brasileiro; vídeo

O dia 26 de maio de 1991 é uma data marcante na história do Paysandu. Neste dia o Papão conquistou seu primeiro título nacional, dos três que possui. O clube paraense venceu o Guarani-SP por 2 a 0 e fez a festa da Fiel Bicolor no Mangueirão ainda “bandolão”.

A equipe bicolor entrou em campo precisando reverter a vantagem do Bugure campineiro, que venceu o primeiro jogo em Campinas (SP), pelo placar de 1 a 0. Em casa e com o apoio da torcida, o Paysandu venceu o clube paulista por 2 a 0, gols de Cacaio e Dadinho, e levantou o troféu de campeão brasileiro da Série B.

O Paysandu disputou 22 partidas na competição e terminou a Série B 1991 com 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O detalhe é que o Papão foi campeão antes do fim da partida. O árbitro Manoel Serapião expulsou vários jogadores do Guarani, que reclamaram de uma suposta irregularidade do gol de Dadinho. Aos 41 minutos do segundo tempo, sem a quantidade mínima de jogadores do Guarani em campo, a parida foi finalizada e o Paysandu levantou a taça.

FICHA TÉCNICA – PAYSANDU 2 X 0 GUARANI- FINAL DA SÉRIE B -1991

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 26.05.1991

Horário: 17h

Árbitro: Manoel Serapião Filho (BA)

Auxiliares: Cláudio Falcão Seixas (BA) e Sérgio Tapioca da Silva (BA)

Cartões vermelhos

Biro-Biro, Vonei, Julimar, Valmar, Jura e Zé Roberto (todos do Guarani)

Gols: Cacaio 21’/2T e Dadinho 36’/2T

Paysandu: Luís Carlos, Paulo Cruz, Ari, Pedrinho e Léo; Edgard, Maurício (Jorginho Macapá) e Oberdan; Cacaio, Dadinho e Gerson. Técnico: Joel Martins.

Guarani: Marcos Garça, Jura, Vladimir (Zé Roberto), Julimar e Valmir; Biro-biro, Vânder Luís e Edson Abobrão; Nenê (Adriano), Vonei e Claudinho. Técnico: Pepe.

Campanha do Papão em 1991

Paysandu 4 x 2 Maranhão-MA

Paysandu 1 x 0 Sampaio Corrêa -MA

Paysandu 0 x 0 Rio Negro-AM

Paysandu 5 x 1 Rio Branco-AC

Paysandu 2 x 1 Tuna Luso

Paysandu 0 x 3 Independência-AC

Paysandu 3 x 0 Remo

Paysandu 0 x 1 Maranhão-MA

Paysandu 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Paysandu 3 x 1 Rio Negro-AM

Paysandu 1 x 1 Tuna Luso

Paysandu 1 x 1 Remo

Paysandu 2 x 0 Independência-AC

Paysandu 1 x 0 Rio Branco-AC

Paysandu 1 x 0 Ceará-CE

Paysandu 1 x 1 Ceará-CE

Paysandu 0 x 1 ABC-RN

Paysandu 3 x 1 ABC-RN

Paysandu 0 x 1 Americano-RJ

Paysandu 1 x 0 Americano-RJ

Paysandu 0 x 1 Guarani-SP

Paysandu 2 x 0 Guarani-SP