Nino Paraíba teria feito delação de esquema de manipulação de resultados, diz deputado

Nas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, deputado Danilo Forte (União-CE) apresentou requerimentos de convocação de autoridades e ex-jogadores de clubes esportivos. Dois desses requerimentos foram aprovados nesta terça-feira (23), após serem apresentados na segunda-feira (22).

Em suas solicitações, o deputado mencionou a presença de Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-jogadores do Ceará, que são peças-chave na investigação. Segundo Forte, Nino Paraíba teria feito uma delação em relação a um esquema ilegal de manipulação de resultados. Além disso, o jogador teria liberado o Ceará de valores pendentes decorrentes de sua rescisão contratual.

VEJA MAIS

Para o parlamentar, que é torcedor do Ceará, o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileirão em 2022 está relacionado às manipulações de resultados ocorridas. Ele expressou sua convicção de que é necessário aprofundar as investigações e ir além do que é divulgado pela imprensa. O objetivo é verificar se realmente houve manipulação de resultados, se houve envolvimento de algum árbitro e como os manipuladores prejudicaram o Ceará, buscando assim uma possível indenização.

É importante ressaltar que o América-MG já havia afastado Nino Paraíba após seu nome ser citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima II, que apura esquemas de manipulação no futebol brasileiro.

Durante sua passagem pelo Ceará em 2022, Nino Paraíba participou de 55 jogos, marcando dois gols e fornecendo quatro assistências.