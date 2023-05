Bryan García confessa e vira testemunha na investigação Operação Penalidade Máxima II

Afastado pelo Athletico Paranaense ao ser apontado com um dos envolvidos no esquema de manipulação de resultados do Brasileirão 2022, Bryan García fechou acordo com o MP-GO após ter confessado paticipação no esquema e agora, é testemunha na investigação Operação Penalidade Máxima II.

Segundo a defesa do jogador, García confessou ao Ministério Público de Goiás ter participado e recebido compensação financeira dos apostadores para receber um cartão amarelo na partida contra o Fluminense, pela 25° rodada do Brasileirão 2022.

O equatoriano entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e logo recebeu cartão amarelo por calçar o meia Arias. De acordo com o advogado do jogador, Diogo Simas, o Ministério Público de Goiás ofereceu um acordo após a confissão para que García seja testemunha, e não se torne réu na investigação.

Bryan teve sua demissão anunciada pelo Athletico no dia 12 de maio, após ter o nome citado na lista de investigados da Operação Penalidade Máxima II. Até o momento, a rescisão de contrato do ex-volante ainda não foi assinada.

Trajetória de Bryan no Athletico-PR

O jogador de 22 anos foi contratado pelo Furacão em janeiro de 2022, mas jogou apenas 14 partidas pelo time paranaense. Bryan García tinha contrato com o Rubro-Negro até fevereiro de 2024, que ainda não foi reiscindido.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)