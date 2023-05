Depoimento do atacante Alef Manga é adiado após pedido da defesa na Operação Penalidade Máxima II

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) acatou o pedido da defesa e decidiu adiar o depoimento do atacante Alef Manga, que estava marcado para esta sexta-feira. O jogador deverá prestar esclarecimentos sobre suas citações em conversas com apostadores investigados na Operação Penalidade Máxima II no dia 26 de maio. A informação foi divulgada pelo Blog da Nadja.

VEJA MAIS

Anteriormente, o Coritiba havia suspendido o contrato de Manga em acordo mútuo, até a data do novo depoimento. Durante a tarde, o clube terá uma conversa com o estafe do jogador para discutir o assunto.

Existe a possibilidade de o atleta voltar a utilizar a estrutura do Coxa para treinar, mas sem participar das atividades com o restante do grupo.

O último jogo de Alef Manga pelo clube ocorreu contra o Bahia, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Até o momento, o jogador Alviverde não foi denunciado nem se tornou réu no caso em questão.

A defesa de Manga se pronunciou por meio de nota. Confira:

Informamos que o depoimento de Alef Manga foi adiado para a próxima sexta-feira, dia 26. A decisão foi uma solicitação da defesa do atleta, que teve acesso ao processo somente na tarde da última quarta-feira, 17. Reiteramos que confiamos na inocência de Alef Manga diante a citação de terceiros na Operação Penalidade Máxima II. Estaremos colaborando com a justiça para que o caso seja solucionado e o atleta possa seguir desempenhando o seu trabalho, sempre com muita dedicação e comprometimento.

Pantera Sport