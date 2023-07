Com estreia na lateral, Paysandu está escalado para duelo com o CSA

O Paysandu recebe o CSA na noite deste domingo (23), às 19h, no Estádio da Curuzu e já tem o time definido. O técnico Hélio dos Anjos promove a estreia do lateral-direito Anílson entre os titulares (já que Edílson e João Vieira estão suspensos).

O time também conta com as voltas do volante Geovane, do lateral-esquerdo Eltinho e do zagueiro Wellington Carvalho, que ficaram de fora do Re-Pa. Os três receberam o terceiro cartão amarelo contra o Amazonas e estiveram ausentes no clássico.