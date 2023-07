Em caso de vitória contra o CSA, Paysandu pode entrar no G8 da Série C; veja

Com duas vitórias seguidas, inclusive no Re-Pa, o Paysandu ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento e começa a ver o G8 de perto. Contra o CSA, neste domingo (23), às 19h, no Estádio da Curuzu, o Papão tem a chance de se consolidar na disputar por uma vaga na segunda fase.

Crise financeira

Em meio ao melhor momento bicolor nesta Terceirona, a equipe de O Liberal apurou que funcionários não receberam o salário de junho. De acordo com uma fonte do clube, jogadores e comissão técnica receberam com cerca de 10 dias de atraso, os funcionários ainda aguardam o "pix" com a remuneração. Segundo o clube, o pagamento seria concluído até a última sexta (21).

Lateral-direita

O Paysandu chega para a partida com um problema na lateral-direita. Edílson e o volante João Viera (improvisado quando o primeiro é ausência) estão suspensos pelos cartões amarelos que tomaram no Re-Pa. Com isso, o técnico dos Anjos pode improvisar o zagueiro Wanderson ou promover a estreia do lateral Anilson, que já foi regularizado.

Voltas

Hélio dos Anjos conta também com o retorno de quatro jogadores ao plantel. Após cumprirem suspensão no Re-Pa, o lateral Eltinho, o zagueiro Wellington, o meia Nenê Bonilha e o volante Geovane estarão à disposição da comissão técnica e podem ser escalados.

Lance a Lance

O Paysandu iniciou a rodada na 10ª posição, com 18 pontos. Em caso de vitória e com uma combinação de resultados, o Papão pode terminar o fim de semana no G8. Já o CSA vinha logo abaixo do Papão e com a mesma pontuação que o Bicola. As equipes se enfrentam pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida tem transmissão do Lance a Lance pelo OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x CSA

Brasileirão Série C - 14ª rodada da primeira fase

Data: 23/07/2023

Horário: 19h

Local: Curuzu

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Wanderson (Anilson), Wellington Carvalho, Paulão e Kevyn; Jacy Maranhão, Nenê Bonilha (Geovane), e Robinho; Mário Sérgio, Nicolas Careca e Vinícius Leite.

Técnico: Hélio dos Anjos.

CSA: Dalberson; Celsinho, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Moisés Ribeiro, Bruno Matias, Tomas Bastos e Iago Teles; Gabriel Taliari e Ray Vanegas.

Técnico: Marcelo Cabo