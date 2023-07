Paysandu deixa de ser a pior defesa do campeonato; veja os números

O Paysandu vem de três vitórias seguidas na Série C do Brasileiro e isso passa pela melhora no sistema defensivo. Com isso, a equipe perdeu o posto de equipe mais vazada da Terceirona para o Manaus, última equipe fora da zona de rebaixamento.

Números

Nesta sequência invicta, os bicolores tomaram apenas um gol, contra o então líder, o Amazonas. Com isso, a equipe tem 20 gols tomados em 14 partidas - empatada com o Confiança. Uma média de 1,42 por partida. Já o Manaus, tomou três gols nos últimos três duelos e chegou a 21 sofridos.

Troca no gol

Outro fator importante para a melhora defensiva do Paysandu passa pela troca de goleiros. Após falhas de Gabriel Bernard e Thiago Coelho, que custou pontos aos alvicelestes, Matheus Nogueira assumiu a posição. Além de defender pênalti no Re-Pa, o novo titular teve atuações de destaque contra Remo e Amazonas. Já contra o CSA, a equipe bicolor conseguiu controlar o duelo e evitar chances claras dos alagoanos.

Próximo desafio

Com a missão de manter o aproveitamento defensivo dos últimos jogos, o Paysandu visita o América-RN. A partida ocorre no domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas e põe os clubes frente a frente após 10 anos.

Válido 15ª rodada da Série C, o jogo pode consolidar o Paysandu dentro da zona de classificação para o quadrangular. O Bicola é o sétimo na tabela com 21 pontos ganhos. Acompanhe a cobertura completa do duelo pelo portal OLiberal.com.