Paysandu não vence o América-RN, próximo adversário na Série C, há mais de 10 anos; veja números

Para continuar vencendo na Série C e se manter no G-8 da Terceirona, o Paysandu precisará quebrar um pequeno tabu no próximo domingo (30). O Bicola não sabe o que é sair de campo com a vitória diante do América-RN há mais de 10 anos. A última vez que isso ocorreu foi em 2011, quando as equipes disputavam uma vaga à Segunda Divisão do ano seguinte.

Na ocasião, o Paysandu venceu o América-RN por 1 a 0, na Curuzu, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C de 2011. Apesar do bom início na fase derradeira da competição, o Papão perdeu fôlego, colecionou uma série de resultados ruins e não garantiu o acesso à Série B ao final da temporada.

De 2011 pra cá, Paysandu e América-RN se enfrentaram três vezes, em partidas válidas pelas séries B e C do Brasileirão. O retrospecto nesse intervalo é de duas vitórias do Mecão e um empate. A última vez que os times se encontraram foi em 2013, quando o Papão saiu de campo goleado por 3 a 0.

Histórico ajuda o Paysandu

Mesmo que os confrontos recentes apontem uma vantagem do América-RN, o Papão tem números bem melhores que adversário se analisado o histórico completo de partidas entre as equipes. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Bicola saiu de campo vencedor em quase metade das oportunidades em que enfrentou o clube potiguar.

Em toda a história, Paysandu e América-RN se enfrentaram 12 vezes. Nesses confrontos, cinco terminaram com vitória do Papão, três com triunfos do Dragão e quatro empates. O Bicola também leva vantagem no número de gols marcados: 15 contra 12 do rival.

Posição na tabela

Paysandu e América-RN vivem momentos opostos na Série C deste ano. O Bicola vem de uma sequência de três vitórias seguidas e está em 7ª na classificação, com 21 pontos, em posição que daria vaga à segunda fase do torneio. Por outro lado, o Mecão está na 18ª colocação, com apenas 14 pontos conquistados, afundado na zona de rebaixamento.