Paysandu nega negociação com atacante acusado de estuprar e torturar ex-namorada

O Paysandu se pronunciou nesta segunda-feira (24) sobre a possível chegada do atacante Wescley, de 31 anos. Por meio de nota, o clube negou que tenha qualquer negociação com o atleta. O jogador, que hoje atua no futebol do Irã, é acusado de agressão, tortura e estupro da ex-namorada - que estava grávida de três meses.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Veja a nota do Paysandu na íntegra:

Raramente o clube comenta especulações sobre chegadas ou saídas de atletas, mas há alguns casos que precisam de intervenção. Circula na imprensa e nas redes sociais a notícia de que o Paysandu negocia com o atleta Wesley. Essa informação não procede. Não há nenhuma conversa ou negociação em andamento entre as partes.

Denunciado

As acusações contra o jogador ocorreram em 2016, quando a namorada do atleta relatou o caso ao jornal Diário do Nordeste.

"Ele descobriu a senha do meu perfil, viu as pessoas que tinham lá e ficou revoltado. Me espancou muito, me deixou trancada, me socou e puxou meu cabelo, fio a fio. Foi horrível, uma noite para esquecer", disse a mulher.

VEJA MAIS

Após o relato, o jogador foi acusado pelo Ministério Público do Ceará, mas o processo encontra-se em aberto, aguardando julgamento de recurso em grau de segunda instância, no Tribunal de Justiça do estado.