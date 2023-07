Paysandu: próximo adversário na Série C tem seis jogadores com passagem na dupla Re-Pa

O Paysandu quer continuar com a boa fase na Série C contra o América-RN neste domingo (30), às 16h, no estádio Arena das Dunas, em Natal. Para superar o adversário potiguar, o Papão vai reencontrar alguns jogadores conhecidos do futebol paraense.

O Dragão tem seis jogadores com passagens recentes pelo Pará. Alguns deles pelo próprio Paysandu e outros pelo maior rival bicolor, o Remo. Veja quem são:

João Lucas (ex-Paysandu)

Lateral João Lucas defendeu o Paysandu por duas temporadas (Fernando Torres / Paysandu)

Hoje com 32 anos, o lateral-esquerdo fez parte da história campanha do Paysandu de 2015, quando a equipe paraense terminou o torneio em 7º lugar. Em dois anos com a camisa bicolor, o jogador fez 65 partidas e marcou um gol. Hoje no América-RN ele tem apenas seis jogos na temporada.

Everton Sena (ex-Remo)

Everton Sena jogou pelo Remo em 2022 (Samara Miranda / Remo)

Ao contrário de João Lucas, o zagueiro teve uma passagem mais curta pelo futebol paraense. Ano passado, o jogador defendeu o Remo em 11 partidas, todas válidas pela Série C do Brasileirão. Depois de uma passagem apagada pelo Leão, o atleta foi dispensado ao final do campeonato e assinou com o América-RN, clube pelo qual disputou 9 jogos nesta temporada.

Gilvan (ex-Paysandu)

Gilvan jogou no Paysandu em 2016 e 2017 (Akira Onuma/ Arquivo de O Liberal)

Apesar de disputar a Série C neste ano, o volante se notabilizou por defender equipes da Segunda Divisão, como CRB, Atlético-GO e Ceará. Nos anos de 2016 e 2017, o jogador atuou pelo Paysandu, quando o clube disputava a Série B. Com a camisa do Papão, o atleta fez 61 partidas e marcou 7 gols.

Rafinha (ex-Remo)

Rafinha jogou no Remo, mas hoje está no América-RN (Igor Mota / O Liberal)

Destaque da última Série C pelo Vitória-BA, Rafinha atuou pelo Remo em 2021, quando a equipe azulina disputava a Série B do Brasileirão. No entanto, ao contrário da passagem pelo Barradão, o período em Belém foi de baixo rendimento. Pelo rival do Paysandu, Rafinha fez 25 jogos e marcou um gol. Já neste ano, pelo América-RN, o jogador possui oito partidas disputadas e dois gols marcados.

Renan Gorne (ex-Paysandu e ex-Remo)

Renan Gorne quando defendia o Paysandu (Fernando Torres / Paysandu)

Este é o único da lista que defendeu os dois maiores times do Pará. Pelo Paysandu, Renan Gorne disputou 10 partidas e marcou um gol em 2018, quando o clube disputava a Série B, mas foi rebaixado à Terceirona ao final do ano. Já pelo Remo, o atacante atuou em 44 jogos, marcando 9 gols, durante toda a temporada de 2021. Na época, ele e o rival bicolor jogaram a Segunda Divisão do Brasileirão.

Gustavo Ramos (ex-Remo)

Gustavo Ramos jogou no Remo em 2019 (Akira Onuma / OLiberal)

O atacante de 27 anos foi peça importante no time titular do Remo em 2019. Durante aquela temporada, o jogador fez 35 jogos e marcou cinco gols com a camisa azulina, mas não teve o contrato renovado ao final da temporada. Neste ano, com o América-RN, o atleta fez nove partidas, mas ainda não balançou as redes.