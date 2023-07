Paysandu: Vuaden e relação ruim com a diretoria foram motivos para saída de Hélio dos Anjos em 2019

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, fez críticas à diretoria que comandava o clube bicolor em 2019, ano da sua segunda passagem pela Curuzu. Em entrevista à jornalista Syanne Neno, o treinador disse que decidiu voltar ao Papão porque tem um melhor relacionamento com a atual gestão.

"Naquela época (em 2019) eu não tinha 10% do relacionamento interno que tenho no Paysandu hoje. Isso mexeu comigo, saí desgastado do clube, chateado, mas achei que era o momento certo de sair. Agora eu vejo um bom momento pra tentar fazer do Paysandu o verdadeiro Payasandu", explicou.

Apesar das divergências com a antiga administração, Hélio fez questão de destacar os bons resultados obtidos à frente da comissão técnica de 2019. Naquele ano, o clube bateu na trave na briga por uma vaga à Série B do Brasileirão e chegou à final da Copa Verde. Na temporada seguinte, conquistou o título paraense.

"A filosofia de trabalho do clube naquela época era completamente diferente da minha, mas conseguimos encaixar tudo com a energia do torcedor. Trabalhamos duro e obtivemos resultados brilhantes. Tivemos aquela infelicidade com o Vuaden, que não gosto nem de comentar, mas chegamos à final da Copa Verde e vencemos um título no ano seguinte. Apesar disso, não tínhamos um bom relacionamento interno", disse.

Hélio estará comandando o Paysandu neste domingo (30), às 16h, contra o América-RN, fora de casa, pela 15ª rodada da Série C. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance de O Liberal.com.