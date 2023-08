América-RN x Paysandu bate o recorde de público do futebol potiguar em 2023

O Paysandu foi ao Rio Grande do Norte para jogar contra o América-RN no último domingo (30). A partida, que foi disputada na Arena das Dunas, bateu o recorde de público do futebol potiguar: 15,6 mil pessoas foram ao estádio acompanhar o confronto.

VEJA MAIS

A torcida do América-RN fez questão de comparecer ao estádio para apoiar o clube que luta contra o rebaixamento. Torcedores do Paysandu também compareceram à Arena das Dunas. A partida do último domingo gerou uma renda de R$224 mil para o clube potiguar.

Na segunda posição do ranking, a partida entre ABC e Grêmio teve pouco mais de 15 mil torcedores e foi disputada no Frasqueirão, estádio do ABC, que conta com capacidade para receber 16 mil pessoas.

Jogos com mais torcedores no RN em 2023

As partidas disputadas no Rio Grande do Norte que tiveram o maior público foram:

América-RN 1 x 1 Paysandu - 15.633 torcedores;

ABC 0 x 0 Grêmio - 15.033 torcedores;

América-RN 0 x 1 ABC - 14.238 torcedores;

ABC 0 x 0 Londrina - 14.057 torcedores;

ABC 0 x 1 Guarani - 13.950 torcedores.

América-RN e Paysandu na Série C

O confronto entre América-RN e Paysandu foi bastante disputado, com as duas equipes brigando por dois objetivos opostos. Enquanto o América-RN ocupava a 18ª posição da tabela e estava em busca de sair da zona de rebaixamento, o Paysandu procurava se manter no G-8.

As duas equipes empataram em 1x1. Com isso, o América-RN subiu uma posição na tabela, ocupando a 17ª colocação, com um ponto a menos que o Floresta, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Paysandu caiu uma posição e ficou na 8ª colocação da tabela, última da zona de classificação.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)