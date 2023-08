Paysandu: Com golaço, Mário Sérgio iguala marca de Cassiano e supera Nicolas; veja

Com um golaço para empatar contra o América-RN, o atacante do Paysandu Mário Sérgio também alcançou uma marca significativa ao chegar aos 20 gols na temporada. O Super Mário igualou o recorde de Cassiano, que havia feito a mesma quantidade de gols em 2018, e superando Nicolas, que marcou 19 gols em 2020.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ao longo de 36 partidas pelo Papão, Mário Sérgio foi fundamental para a equipe. Ele se destacou como artilheiro do Parazão com dez gols, acrescentou mais três na Copa Verde e somou sete na Série C. Satisfeito com sua marca, o camisa nove expressou sua gratidão em contribuir para o time:

"Meu primeiro objetivo sempre vai ser ajudar o Paysandu, mas fico feliz com essa marca. Bergson fez 28 gols, em 2017. Eu penso sempre um passo de cada vez, mas vamos trabalhar para, quem sabe, passar essa grande marca dele. Mas, como falei, o primeiro objetivo sempre vai ser ajudar o time, o resto é consequência”, afirmou o camisa nove do Papão.

VEJA MAIS

Vale ressaltar que o maior artilheiro do Paysandu nos últimos dez anos ainda é Bergson, que, em 2017, marcou 28 vezes em 47 jogos, também conquistando o título paraense e dividindo a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B com Mazinho, do Oeste-SP.

Lance a Lance

Com Mário Sérgio, o Paysandu volta a campo no próximo domingo (6), às 16h, contra o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.