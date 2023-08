Zagueiro do Paysandu explica lance que originou gol de empate contra o América-RN: ‘entrosamento’

Após vencer o América-RN no último domingo (30), o Paysandu se reapresentou nesta terça-feira (1º) para o início dos treinamentos visando a próxima rodada da Série C. O clima na Curuzu era de bastante descontração, após o Papão acumular o quarto jogo seguido sem perder na Terceirona. Quem fez questão de deixar claro o quanto a relação no vestiário bicolor é boa foi o zagueiro Paulão, que conversou com a imprensa.

O defensor, apesar de ter como função principal a tarefa de destruir as jogadas adversárias, foi peça importante para que o Bicola não saísse de campo derrotado contra o América-RN. Foi dele a assistência para o gol de Mário Sérgio, que decretou o empate em 1 a 1 na Arena das Dunas. Segundo ele, a jogada do tento bicolor foi um reflexo dos treinamentos da última semana e do entrosamento entre os atletas.

"O João [Vieira], no primeiro passe, disse pra ele deixar passar. Já o Leandro (Leandrinho) se movimentou na frente do Mário Sérgio pra receber de volta. Mesmo se o Mário optasse por devolver pro Leandro, ele já estaria sem marcação. Essas jogadas pegam o adversário de surpresa. Vai de encontro a robotização do jogo lateralizado, que se vê muito na Série C. Aqui temos muitos jogadores que jogam por dentro, como o Robinho, o Geovane... Nossa equipe acaba se entrosando e se conhecendo mais. Isso se dá pelo dia a dia e pela comunicação", explicou.

Apesar da boa relação entre os jogadores estar dando resultados positivos ao Papão, Paulão disse que o Paysandu precisará ter muita cautela no próximo jogo pela Série C. No domingo (6), às 16h, o Papão encara o Altos-PI, equipe que ocupa a lanterna da competição, fora de casa. Segundo ele, jogos como esse, em que uma equipe aparentemente é favorita, são traiçoeiros e requerem maior atenção.

"O principal de tudo é ter respeito. O futebol dentro das quatro linhas é determinado por vontade e determinação. Quando você tá embaixo da tabela, se tem muito mais vontade, porque o maior desejo é livrar o time do rebaixamento. Times assim tiram coelhos da cartola, se entregam muito mais. Vamos enfrentar um time que vive um momento difícil, mas será uma partida muito dura. Estávamos assim há algumas rodadas e sabemos o quanto nos dedicamos. Precisamos ter atenção redobrada agora, principalmente no final da partida", explicou.

A partida entre Paysandu e Altos-PI, válida pela 16ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.