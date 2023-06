Site de estatísticas aponta vitória do líder São Bernardo contra o Paysandu; veja os números

O Paysandu está na zona de rebaixamento da Série C e terá pela frente hoje, na Curuzu de portões fechados, o São Bernardo-Sp, líder da competição nacional e sério candidato ao acesso. A partida começa às 20h, em Belém e o site de estatística “Chance de Gol”, aponta a probabilidade maior de vitória do clube paulista.

O site informa que o São Bernardo possui 60% de chances de sair vitorioso na partida de hoje. Já o Paysandu possui 17.7% de chances de vitória e 25.2 de empate. O Paysandu joga em casa, mas não terá a presença do torcedor, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por confusão e arremesso de objetos por membros de uma organizada bicolor, no jogo contra o Figueirense-SC, pela Série C do ano passado. O Papão foi julgado e penalizado em duas partidas de portões fechados.

Paysandu x São Bernardo jogam nesta segunda-feira (12), às 20h, na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir o jogo nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube, e na frequência 97,5MHz.