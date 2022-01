Azarão na 'briga' pela titularidade, goleiro do Paysandu mostra personalidade: 'Só se ganha experiência jogando'

Contratado para esta temporada pelo Paysandu, o goleiro Gabriel Bernard é um jovem de 21 anos, mas o jogador já tem alguma rodagem. Carioca, o jogador começou no futsal do Madureira, e teve passagens pela base de Vasco e Flamengo. Destaque da última Segundinha, no União Paraense, Gabriel afirma que a falta de experiência não deve atrapalhar na sua afirmação no Bicola:

"Ainda tem muito esse pensamento na maioria dos clubes [de preferir um goleiro mais experiente], mas ultimamente a gente tem visto goleiros jovens tendo oportunidades. Para mim, isso abre portas, dá confiança. Só se ganha experiência jogando. Me vejo pronto e preparado para caso tenha a oportunidade, corresponder da melhor forma", disse Gabriel.

Confira o restante da entrevista de Gabriel Bernard:

Briga pela titularidade com Thiago Coelho e Elias:

"Eu quero jogar, assim como eles. O que for escolhido, vai ser o melhor para o clube. São goleiros de alto nível, nós três estamos muito bem preparados e vai ser uma disputa boa, pelo o que estamos mostrando nos treinamentos. Tudo vai se conquistar dentro de campo".

Provável time titular:

"Está começando a se desenhar agora, mas ainda tem jogo-treino. O futebol muda o tempo todo e ainda não dá para falar".