Técnico do Paysandu justifica troca no gol bicolor: 'Estamos encontrando a equipe'

Uma das surpresas pelo lado do Paysandu, no empate contra o São José, foi a estreia do goleiro Alan como titular. Isso porque o jovem Gabriel Bernard deu conta do recado ao substituir Thiago Coelho, que se recupera da cirurgia de apendicite. Mesmo assim, a comissão técnica optou pela troca no duelo válido pela sexta rodada da Série C do Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O técnico bicolor, Marquinhos Santos, justificou a mudança com o fato de precisa ainda conhecer o elenco e o valor em campo de cada peça do grupo:

"Estamos encontrando a equipe. Chega jogadores toda semana. Temos que formar um time, para que se tenha um elenco e entrose. Dentro dessas opções, querendo ou não, temos que observar os atletas que foram contratados, para que sejam observados. O Alan passava por essa condição, em que já deveria ter tido uma oportunidade, mas não teve. A gente observou que esse jogo é para que pudesse observá-lo, uma vez que o Thiago ainda se encontra no DM [departamento médico]. Se acontece algo com o Gabriel também, a gente fica descoberto", afirmou Marquinhos.

VEJA MAIS

Apesar de não ter falhado no lance do gol do São José, torcedores do Bicola, nas redes sociais, demonstraram alguma insegurança em relação a Alan. Marquinhos aproveitou para tirar a responsabilidade do goleiro: "Não foi demérito dele. Fez uma partida segura, estava há algum tempo sem jogar e goleiro precisa dessa sequência", concluiu.

Marquinhos não confirmou se Alan terá continuidade no gol ou se Gabriel Bernard voltará à vaga. Independente da escolha, o Papão volta a campo contra o Operário-PR, na quarta-feira (7), às 19h, no Estádio Germano Kruger. Acompanhe a cobertura completa do duelo portal OLiberal.com.