Paysandu: 'Nunca tive dúvida que estava preparado', diz Thiago Coelho sobre Gabriel Bernard

O goleiro do Paysandu Thiago Coelho, então titular do Paysandu, ainda se recupera de uma cirurgia de apencite. O jogador está de fora dos gramados há pouco mais de um mês e tem vista de fora o substituto, Gabriel Bernard, dar conta do recado.

Thiago avaliou as atuações de Gabriel e garante que isso motiva ele para voltar melhor, para retomar a titularidade:

"Estou muito feliz pelo Gabriel. Fizemos uma grande amizade aqui e ele tem provado a qualidade dele. Nunca tive dúvida que ele estava preparado. A briga pela titularidade vai ser da mesma forma como vinha sendo. Sempre de forma sadia e com respeito, pois todos os goleiros do Paysandu têm condição de atuar como titular. Gabriel vem atuando muito bem e isso só me motiva para trabalhar mais e também poder tentar colaborar", disse Thiago Coelho.

Quem também falou sobre o sucesso de Gabriel e a disputa com Thiago Coelho foi o preparador de goleiros do Bicola, Rodrigo Barroca. O treinador explicou que a pré-temporada tem relação com esse desempenho:

"Os quatro goleiros do Paysandu estão em um ótimo nível, devido à pré-temporada que fizemos. Perdemos o Thiago por lesão, mas Gabriel Bernard está mostrando toda sua qualidade dentro de campo. Mesmo sendo um atleta novo, vem mostrando muita qualidade técnica, fazendo grandes defesas nas partidas. Goleiro é momento e o Gabriel está aproveitando muito bem o seu momento. Fico feliz em ver eles em alto nível, brigando pela titularidade, pois é a prova que o trabalho vem sendo bem feito", concluiu Rodrigo.