Mesmo no Z-4, volante Arthur acredita que Paysandu vai brigar pela classificação na Série C

Mais de 40% da primeira fase da Série C já se passou e o Paysandu está na 18ª posição na tabela, na zona de rebaixamento à Quarta Divisão. Apesar disso, o volante bicolor Arthur não acredita que o Papão vá brigar contra a degola até o final do campeonato. Segundo ele, mesmo com o ingrato posto na classificação, o objetivo do Lobo é a classificação à segunda etapa do torneio.

"Com certeza a nossa briga é para classificar. Temos muitos jogos ainda e temos que pensar sempre em conseguir três pontos em cada partida. Tenho certeza que quando acabar a primeira fase estaremos bem classificados", disse Arthur.

Devido ao pensamento do volante, o elenco bicolor não pensa em outro resultado neste domingo, contra o Floresta-CE, que não seja a vitória. De acordo com ele, o Paysandu não pode mais deixar escapar pontos dentro de casa, sobretudo contra adversários que estão próximos na tabela de classificação.

"Fizemos dois jogos aqui em casa (contra São José e São Bernardo), jogamos bem, mas infelizmente perdemos pontos. Temos consciência de que não podemos mais empatar. A vitória é a coisa mais importante nesse domingo. Claro que se vencermos jogando bem será ótimo, mas já fizemos boas partidas e não ganhamos. Por isso, a prioridade são os três pontos", afirmou.

Paysandu e Floresta se encaram neste domingo (18), às 19h, no estádio da Curuzu, e terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com. Como punição, o duelo será realizado com portões fechados, sem a presença de torcedores.