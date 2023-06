Paysandu nunca venceu o Floresta, próximo rival pela Série C, na Curuzu; veja

O Paysandu vive um momento delicado na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe está em queda livre, entrou na zona de rebaixamento e, neste domingo (18), às 19h, encara o Floresta-CE, equipe que o Bicola jamais venceu jogando na Curuzu - palco do duelo deste fim de semana.

Histórico

É verdade que o restrospecto é curto, mas os números são factuais: em duas partidas no estádio bicolor contra o Verdão da Vila, o Papão acumula uma derrota e um empate. Resultados que, caso um deles se repita no domingo, dificilmente tira o Bicola do Z4 da Terceirona.

Lembrança ruim

O último duelo entre as equipes foi em agosto de 2022, no encerramento da primeira fase da Série C. O Paysandu terminou a fase classificatória em segundo. Para o duelo contra o Floresta, na própria Curuzu, o Papão vinha invicto como mandante.

Porém, o Paysandu perdeu a invencibilidade ao perder por 1 a 0 para o clube cearense, com gol do ex-bicolor Raphael Luz. Com o resultado, o Floresta escapou do rebaixamento e o Papão ficou sem a liderança isolada da primeira fase e, posteriormente, não conseguiu o acesso no quadrangular decisivo.

Cobertura

Agora, sob o comando do técnico Márquinhos Santos, é o Paysandu que tenta se afastar da zona da degola.