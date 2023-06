Camisa 9 do Paysandu, Mário Sérgio vive maior jejum de gols no ano

Sem vencer há quatro partidas na Série C do Brasileiro, o Paysandu entrou na zona de rebaixamento. Curiosamente, o momento negativo do Paysandu passa também pela seca de gols do artilheiro Mário Sérgio. Há cinco jogos sem marcar, o Super Mário vive o maior jejum desde que chegou ao Bicola.

Secas

Desde o começo da temporada, em fevereiro, o camisa 9 bicolor havia ficado, no máximo, apenas três jogos seguidos sem marcar. Isso aconteceu duas vezes: contra Tuna Luso, Princesa e Remo, em março, e contra Figueirense, Ypiranga-RS e Goiás, em maio. Nos últimos nove confrontos, o atacante balançou as redes apenas uma vez.

Consequência

A queda de rendimento do jogador também tem bastante a ver com o baixo desempenho do coletivo - que pouco tem criado chances claras de gol para o atleta. Nesse período sem gols de Mário Sérgio, a equipe perdeu o título da Copa da Copa Verde e caiu do G8 para a 18ª posição da Terceirona - três à frente da Aparecidense, lanterna (9 contra 6).

Última vez

O Paysandu vive a expectativa que Mário Sérgio volte a ser decisivo, como foi o último gol do jogador. No dia 21 de maio, justamente pela Série C, o jogador marcou o gol solitário da vitória do Papão sobre o Manaus, na quarta rodada - a única do técnico Marquinhos Santos na Terceirona.

Oportunidade

Mário Sérgio tem mais uma chance de por fim ao tabu neste domingo (18), às 19h, contra o Floresta-CE. A partida ocorre no Estádio da Curuzu, em Belém. Acompanhe a cobertura completa pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.