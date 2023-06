Sem espaço com Catalá, Remo anuncia saída do meia-atacante Soares

O Remo anunciou, na noite desta segunda-feira (19), a saída do meia-atacante Soares, de 25 anos. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Além do jogador, outras peças do elenco azulino devem ser dispensadas nos próximos dias.

O desligamento de Soares foi anunciado por meio de uma nota, divulgada no site oficial do clube. No comunicado, o Remo não informa o motivo da saída, mas agradece ao jogador pelos serviços prestados nos últimos meses.

Soares chegou ao Remo em agosto do ano passado, quando a equipe azulina brigava por uma vaga no G-8 da Série C. No entanto, como o Leão não se classificou à próxima fase do torneio, o meia disputou apenas duas partidas pelo time do Baenão, mas deixou boa impressão na torcida.

Após o final do Brasileirão, Soares foi para o Guarany de Sobral-CE, mas na promessa de que voltaria ao Remo no início do Parazão do ano seguinte. O trato foi cumprido e o meia se reapresentou no Baenão para o início de uma nova temporada.

Nesta segunda passagem, Soares disputou sete partidas e marcou dois gols. Um deles, inclusive, foi o primeiro do Remo na temporada, na partida contra o Independente de Tucuruí, pela primeira rodada do estadual.

Apesar do início bom na gestão do técnico Marcelo Cabo - assumindo a titularidade e marcando gols - Soares precisou sair da equipe para tratar uma lesão muscular. O jogador ficou semanas afastado e, quando voltou, viu o clube enfrentar a pior crise do ano até então. No meio do caos azulino, Soares disputou algumas partidas pelo Remo, mas perdeu espaço depois da demissão de Cabo, em maio.

A última partida com a camisa azulina foi no dia 26 de maio, pelo jogo de volta da final do Parazão, contra o Águia, o primeiro jogo azulino sem o comando de Marcelo Cabo. Na ocasião, Soares jogou apenas o primeiro tempo e depois viu o Leão perder a taça para o Águia nos pênaltis.