Remo: Dois jogadores treinam separados do grupo e podem deixar o clube nos próximos dias

Com a chegada do técnico Ricardo Catalá e de alguns contratados, o Remo planeja algumas saídas do elenco para o restante da temporada. O meia Soares e o lateral-direito Rony, já estão treinando em separados e devem deixar a Toca do Leão nos próximos dias. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube à Redação Integrada de O Liberal.

A barca pode ser maior no elenco azulino, porém, o clube prioriza ter um grupo homogêneo e aguarda possíveis novas contratações, para aí, sim, dispensar mais atletas. Soares, meia que está na segunda passagem pelo Remo, já não está nos planos do clube. O jogador não é relacionado para os jogos e disputou apenas uma partida na Série C pelo Leão Azul, ainda sob o comando de Marcelo Cabo, na derrota por 2 a 1 para o São José-RS, fora de casa.

Soares fez sete jogos pelo Remo neste ano e marcou dois gols (Samara Miranda/ Ascom Remo.)

Rony é outro que deve deixar o Remo. O lateral-direito paraense de 23 anos é cria da base do Leão Azul, mas não conseguiu engrenar atuando no Remo. Rony não atuou em nenhuma partida da Série C e não vem sendo relacionado para os jogos. Nesta temporada entrou em campo três vezes, todos no Parazão e comandado pelo técnico Marcelo Cabo.

O nome do meio-campista Laranjeira também é ventilado para deixar o Baenão. O jogador foi contratado pelo Remo a pedido de Marcelo Cabo, já que o técnico havia trabalhado com ele quando esteve comandando o Vasco da Gama-RJ. Porém, Laranjeira fez duas partidas pelo Remo na Série C, contra o São Bernardo-SP e outra diante do Amazonas-AM, nenhuma como titular. A última vez em que foi relacionado para o jogo foi contra o América-RN, em Belém, no empate em 0 a 0. Mas em contato com fontes do clube, o jogador ainda faz parte dos planos da comissão técnica.