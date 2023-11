Em partida marcada pelo forte calor, Remo atropela União Barbarense e lidera Parazão feminino

Sob um calor escaldante que vem tomando conta do país, as meninas do Clube do Remo e União Barbarense se enfrentam, em jogo válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense feminino. O duelo foi realizado no CT azulino, em Outeiro. Ao final dos 90 minutos, o Leão Azul aplicou a segunda maior goleada da competição, vencendo por 18 a 0. A primeira foi um 19 a 0 do Remo sobre o Boca Junior. A vitória manteve o time na liderança da competição, com 19 pontos. Já o União Barbarense segue com três, na 10ª posição.

Com direito a parada técnica para hidratação das atletas, o jogo pareceu fácil para as azulinas, que não demoraram muito a abrir o placar e engatar uma sequência de gols respeitável. O primeiro veio com Pimentinha, aos quatro minutos, depois de um cruzamento improvisado na pequena área. A goleira tentou segurar, mas a bola acabou passando para dentro das redes. Pimentinha ainda fez mais um. Marcaram também Musa (4x), Lora Soure (3x), Rayane (2x), Valéria, Giovanna, Jhennefer, Milena, Lara, Ingrid e Alice, uma vez cada.

Na próxima rodada, as azulinas encaram o grande clássico contra o Paysandu, no dia 18 de novembro, no campo 1 do Ceju. Já o União Barbarense encontra o Boca Junior, no campo 3 também do Ceju.