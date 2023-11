Especulado no Remo, meia Camilo, ex-Mirassol, começa a seguir o clube nas redes sociais

O meia Camilo, de 37 anos, se despediu do Mirassol há uma semana, e nesta segunda-feira (27), aumentou rumores de que estaria cotado para se juntar ao Clube do Remo na temporada 2024 ao seguir o perfil do Leão em uma rede social.

O jogador, que já foi convocado para a Seleção Brasileira, já trabalhou com o atual técnico azulino, Ricardo Catalá, no Mirassol, onde também conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2022.

Ao encerrar o vínculo com o clube paulista, Camilo chegou a cogitar encerrar a carreira caso não recebesse uma proposta viável para 2024, já que está em busca de novos desafios. “Vou tentar um novo desafio e se não aparecer uma situação que seja viável, aí vou fazer os cursos da CBF para estar dentro do campo. Mas vou aguardar e tentar novos desafios. Vejo que eu preciso também disso, de um novo desafio que pode realmente mexer comigo”, disse.

Esta foi a terceira passagem de Camilo no Mirassol, onde atuou mais de 100 vezes. Na temporada atual esteve em campo 45 vezes com o clube paulista, marcou quatro gols e deu seis assistências. O clube chegou perto de alcançar a sonhada Série A, mas terminou em sexto lugar na tabela da Segundona, com 63 pontos.