Mangueirão vai ter ambulatórios para atendimentos de urgência em dias de jogos

Quem for aos jogos do Novo Mangueirão, vai poder contar agora com atendimentos de urgência no Estádio. Dois ambulatórios, localizados no térreo, dos lados A e B, ficarão à disposição das torcidas durante as partidas. A abertura do espaço de saúde será no próximo domingo (9), no clássico entre Remo e Paysandu, junto com a reinauguração oficial do Estádio.

Durante o Re-Pa, cerca de 30 profissionais da saúde estarão nos dois ambulatórios abertos no Estádio, prontos para atender os torcedores que precisarem. Segundo a responsável pelos ambulatórios, enfermeira Ruth Cardoso, medicações, carrinhos de emergência e todos os equipamentos necessários estarão à disposição.

“Nossa equipe é treinada e tem experiência nos procedimentos. Em casos graves, contamos com o apoio de ambulâncias da Sespa para o remanejamento. Nos eventos-teste também atuamos e realizamos duas transferências para unidades hospitalares de torcedores que apresentaram sintomas mais graves”, disse.

Além dos atendimentos em dias de jogos, os ambulatórios também fazem parte do projeto “Vida Ativa na Terceira Idade”, oferecendo de forma permanente atendimento de saúde aos idosos moradores dos bairros que ficam no entorno do Estádio, com objetivo de promover qualidade de vida e resgate de auto estima para estes idosos.