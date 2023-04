Mangueirão não terá a capacidade máxima liberada na reabertura oficial

O Mangueirão será palco, mais uma vez, de um clássico entre Remo x Paysandu, o terceiro em menos de 15 dias. Mas o Re-Pa do próximo domingo (9), marcado para as 17h e válido pela última rodada do Parazão, terá um gostinho especial por marcar a reabertura oficial do principal palco do futebol paraense. Porém, o estádio ainda terá sua capacidade máxima liberada.

VEJA MAIS

De acordo com matéria publicada no dia 15 de maio de 2021, na Agência Pará, o Mangueirão foi ampliado para receber até 53.645 pessoas, porém, no clássico deste domingo, o público terá acesso a 45.028 lugares. A informação foi confirmada pelo diretor do Mangueirão, Maurício Bororó, e pelo gerente de segurança do estádio, Coronel Cláudio.

De acordo com a apuração feita pela Redação Integrada de O Liberal, esse quantitativo foi repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) ao setor administrativo do Novo Mangueirão e encaminhado aos clubes que disputarão a partida inaugural - Remo e Paysandu - para que pudessem vender a quantidade exata de ingressos e montar a logística do clássico.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Sedop para saber qual a real capacidade do Mangueirão e se essa quantidade disponibilizada será fixa, mas ainda não obteve resposta.