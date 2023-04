Com Re-Pa do Parazão, Mangueirão inclusivo é reinaugurado; confira as novidades

Apesar de ser um esporte popular, torcer no futebol sempre foi mais complicado para as pessoas com deficiência (PCD), especialmente pelas dificuldades em termos de acessibilidade aos estádios.

Na busca para eliminar este cenário, o Novo Mangueirão, que será reinaugurado oficialmente no domingo (9), com o Re-Pa, às 16h, pelo Parazão, foi pensado para ser inclusivo. No projeto de reforma, foram incluídas maneiras de facilitar o acesso e circulação das pessoas com deficiência.

Agora, há sete rampas de cada lado do Estádio, sendo uma exclusiva para cadeirantes. Além disso, pelo menos mais quatro novos elevadores panorâmicos foram instalados. Pessoas com deficiência motora podem utilizá-los.

As novidades vêm para ajudar a vida de torcedores, como a Maria Alice, filha de Ariane Gomes. Elas estiveram no primeiro evento-teste realizado no Estádio - o primeiro jogo do Re-Pa da Copa Verde e a mãe contou sobre o que mudou no acesso.

“A gente já percebeu que a rampa sofreu algumas alterações e proporcionou uma acessibilidade ainda melhor para as crianças que têm dificuldade, como a minha filha, Maria Alice. Esse foi o primeiro Re-Pa que ela está participou. É um momento histórico e faz parte da nossa cultura”, destacou a mãe.

As novas arquibancadas do Mangueirão têm áreas para abraçar ainda mais torcedores. Foi incluído camarotes para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As salas permitem que este público não sofra danos ao acompanharem as partidas, especialmente por causa da sensibilidade ao som.

Após os dois eventos-teste, as torcidas de Remo e Paysandu, poderão utilizar o Mangueirão a 100% da capacidade neste fim de semana. A prova maior em relação à eficácia das obras que, ao longo de pouco mais de dois anos, buscou incluir ainda mais torcedores apaixonados pelo esporte e por torcer pelo clube de coração.