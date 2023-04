Custodiados da Seap realizam limpeza no Mangueirão e deixam estádio pronto para o Re - Pa

As ações de higienização do Estádio do Mangueirão foram retomadas nesta quinta-feira (6). Os responsáveis pela limpeza são os custodiados do Sistema Penal por meio do projeto “Conquistando Liberdade”, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que ficarão até domingo (9) deixando o estádio pronto para receber os mais de 40 mil torcedores para o clássico entre Remo e Paysandu.

O objetivo do projeto é ajudar os detentos a voltar ao convívio social e reduzir a pena por meio do trabalho. Os participantes da limpeza do Mangueirão são todos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), que já haviam realizado o mesmo trabalho para os eventos-teste do Mangueirão, que também foram partidas entre Remo e Paysandu.



Para o detento Silvio Eduardo dos Santos, que participa do projeto há mais de um ano, a iniciativa é importante para mostrar que os custodiados têm chances de mudar de vida. O custodiado recebe remição de um dia da pena a cada três participações.

“Essa é a oportunidade de mostrar para mim mesmo que sou capaz de participar deste projeto, que abriu não só a parte intelectual da minha vida, que estava perdida, e ainda ter essa oportunidade de trabalhar para voltar para a sociedade e mostrar que eu sou capaz e que posso, através do meu trabalho, mudar de vida. Isso é muito importante não só para mim, como para todos nós que estamos aqui hoje”, disse.

Para garantir a atuação e segurança dos custodiados, participam da ação no Mangueirão cerca de 40 servidores operacionais e das polícias especiais, como o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) e o Grupo de Ações Penitenciárias (GAP).

O projeto já está em 18 municípios do estado, e, reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e também contempla ações em escolas da rede pública estadual de ensino, como serviços de limpeza, poda de árvores, reparos nas redes elétricas e hidráulicas e consertos de cadeiras e mesas, além de atender as próprias unidades penitenciárias paraenses.

Com a limpeza do Estádio em dia, o Mangueirão recebe Remo e Paysandu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, às 17h, no domingo (9), marcando a inauguração oficial do Colosso do Benguí.