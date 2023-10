Após acesso com o Paysandu, Hélio dos Anjos é tietado em shopping de Belém

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, foi tietado por torcedores bicolores em um shopping de Belém. Nesta segunda-feira (9), o comandante do acesso para a Série B visitou o local e, como esperado, admiradores aproveitaram para tirar fotos com Hélio. No último fim de semana, o treinador levou o clube de volta à segundona após quatro tentativas fracassadas.

O Paysandu garantiu a vaga na segundona, mesmo depois da derrota para o Volta Redonda por 1 a 0, no último sábado (7). Com isso, os bicolores terminaram o campeonato na segunda posição do Grupo C, com 10 pontos, fora da final da Série C, mas com o acesso garantido.