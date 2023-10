Paysandu inicia venda de ingressos para 'amistoso do acesso' contra o Castanhal, na Curuzu

Depois de garantir o acesso à Série B no final de semana passado, o Paysandu anunciou nesta segunda-feira (9) a realização de um amistoso contra o Castanhal. A partida será disputada na quarta-feira (11), véspera do feriado, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Chamada de "amistoso do acesso", a partida foi planejada para aproximar a torcida bicolor do time, que conquistou vaga na Série B de 2024 em partida disputada fora de casa, no interior do Rio de Janeiro. Os ingressos para o duelo já estão à venda.

De acordo com o Papão, as entradas podem ser adquiridas nas lojas do clube e online. Os ingressos de arquibancada custam R$ 20,00 - sendo R$ 10,00 a meia entrada - os de cadeira R$ 50,00.

Acesso após cinco anos

No sábado (7), dia da procissão da Trasladação, o Paysandu perdeu para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, por 1 a 0, mas mesmo assim garantiu o acesso à Série B do Brasileirão. Esta é a primeira participação do Bicola na Segunda Divisão Nacional em cinco anos.