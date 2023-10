Empresário de Hélio dos Anjos sobre renovação com o Paysandu para 2024: ‘Não temos pressa’

Um dos heróis do acesso do Paysandu para a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos tem contrato com o Papão até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo o empresário do treinador, Thiago Sampaio, há interesse na prorrogação de vínculo entre as partes para a próxima rodada. No entanto, isso será discutido "com calma", nas próximas semanas.

"Acho que não faz sentido falar disso agora. Tem a confraternização e as demais festividades do Círio, que mexem com toda a cidade. Primeiro a gente vai acalmar os ânimos, entender o projeto do Paysandu e discutir renovação. Nossa relação com a diretoria é muito boa, o Hélio tem o interesse de continuar, mas vamos discutir a renovação em um momento oportunuo", destacou.

Hélio tem preferência em ficar no Papão, mas deve exigir da diretoria um projeto esportivo melhor para a disputa da Série B em 2024. Em entrevista coletiva logo após o acesso diante do Volta Redonda-RJ, fora de casa, o treinador disse que é necessário investimento em estrutura e profissionalismo da marca Paysandu, começando pelo próprio estádio.

"O Paysandu precisa alavancar, crescer, oferecer aquilo que o torcedor deseja. Um exemplo é o estádio. Vamos colocar uma frente bonita. Eu mesmo faço a minha doação. Isso é para a torcida chegar e ficar admirada. O Paysandu tem que ter uma roupagem nova, para crescer e oferecer para a torcida o que o clube tem a oferecer", explicou.

Esta é a terceira passagem de Hélio dos Anjos no comando técnico do Paysandu. Vindo da Ponte Preta em julho deste ano, o treinador comandou a equipe alviceleste em 15 partidas, sendo oito vitórias, três empates e quatro derrotas.