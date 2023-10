Torcedor do Remo perde aposta e veste camisa do Paysandu; vídeo

A festa pelo acesso do Paysandu à Série B continua também em forma de zoação. Um torcedor do Remo perdeu uma aposta com os amigos e teve que vestir a camisa do Papão. O momento descontraído foi postado nas redes sociais e logo viralizou. O azulino ainda teve que "desfilar" pela rua, acompanhado dos amigos, com o manto alviceleste.

O Paysandu garantiu a vaga na segundona, mesmo depois da derrota para o Volta Redonda por 1 a 0, no último sábado (7). Com isso, os bicolores terminaram o campeonato na segunda posição do Grupo C, com 10 pontos, fora da final da Série C, mas com o acesso garantido.