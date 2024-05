Hélio dos Anjos promove mudanças no Paysandu e escala Esli Garcia entre os titulares; veja

O Papão da Curuzu terá novidades para a partida desta quarta-feira (15), contra a equipe do Goiás, pela 6ª rodada da Série B. O técnico Hélio dos Anjos promoveu algumas alterações no esquema tático, incluindo a mudança de atletas em três setores.

Na defesa, Hélio optou pela dupla de zaga com Lucas Maia e Quintana, que retorna no lugar de Wanderson. O titular anterior sentiu dores no tornozelo e foi poupado. Já no meio-campo, haverá a entrada de Juninho, no lugar de Biel, titular contra o Mirassol. A maior mudança, no entanto, acontece no ataque. Cedendo às pressões, o treinador entrará com Esli Garcia, formando o ataque bicolor ao lado de Ruan Ribeiro e Nicolas.

A partida começa às 21h30 e você acompanha as emoções na cobertura Lance a Lance de O Liberal.