Executivo do futebol do Paysandu dispara contra o Remo: 'A soberba chegou em um nível forte'

Convidado do programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, o executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, concedeu entrevista, nesta segunda-feira (9). Entre vários temas, o dirigente foi questionado se, quando chegou em Belém para assumir o cargo no Papão, acreditava que o Remo estava em um melhor momento. Ari admitiu que enxergava o Leão à frente, mas disparou contra o clube azulino:

"Ao chegar no Paysandu, eu enxergava um Remo mais organizado. Só que tem jogadores do Remo, que eu não vou citar nome, que quando eu cheguei em Belém mandaram mensagem no Instagram 'agora lascou'. Por me conhecer, por saber que tenho um poder de convencimento para trazer atletas", disse o executivo.

"Enxergava, sim, o Remo à frente, mas teve seus problemas. A soberba chegou em um nível muito forte do outro lado da Almirante Barroso. A vaidade, o salto alto e a soberba fizeram cair", afirmou Ari Barros.

Ex-zagueiro, Ari Barros passou pelo futebol paraense como jogador - pelo Paysandu. Já como executivo, assumiu o Remo em 2018. Além do clube azulino e do Bicola, Ari trabalhou no Náutico-PE e Juventude-RS. No currículo, conta com dois acessos com o Juventude e mais um com o Paysandu, neste ano para a Série B.