Paysandu: processo de renovação de contrato com Ari Barros ainda não iniciou, afirma presidente

Enquanto a renovação de contrato com o técnico Hélio dos Anjos parece progredir no Paysandu, o clube ainda não avançou nas tratativas com outra peça importante do departamento de futebol: o executivo Ari Barros. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, em um breve contato com a reportagem nesta quarta-feira (18).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o mandatário do Papão, o clube ainda não iniciou as negociações para a renovação contratual do executivo. Vale lembrar que o cargo é responsável pela gestão de todo o departamento de futebol, assim como a montagem de elenco.

VEJA MAIS

O posicionamento de Ettinger vai à contramão do que vinha sendo anunciado pela diretoria do clube nos últimos dias. Em entrevista à reportagem na última quarta-feira (11), o presidente bicolor disse que a renovação de Ari era a principal prioridade da gestão do clube. A partir disso seria que o Papão negociaria a permanência de Hélio dos Anjos para a próxima temporada.

No entanto, a renovação de Hélio dos Anjos já parece encaminhada. Nesta quarta, o staff do treinador chegou a Belém e realiza uma reunião com a direção bicolor para a ampliação de vínculo. A tendência, inclusive, é que as partes cheguem em um acordo em breve.

Planos para 2024

Em 2024, o Paysandu disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez em seis temporadas. O clube terá uma injeção financeira de R$ 11 milhões, devido às cotas de transmissão da competição, e deve utilizar parte do dinheiro na construção de um elenco mais forte. A prioridade da atual direção é, já em 2024, brigar pelo acesso à Série A.