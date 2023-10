Conversas para renovação de contrato avançam entre Hélio dos Anjos e Paysandu; prazo final é sexta

O Paysandu ainda não fechou a renovação de contrato com o técnico Hélio dos Anjos. O treinador e o seu empresário, Thiago Sampaio, conversaram com a diretoria do Papão na tarde de ontem (18), mas ainda não “bateram o martelo” para a permanência do comandante para a temporada 2024, porém, o acordo com o Paysandu está bem encaminhado e o prazo para que o acerto ocorra é na próxima sexta-feira (20).

A informação foi confirmada pelo empresário de Hélio dos Anjos, que viajou até Belém, para alinhar com o Paysandu e chegar um acordo. Thiago Sampaio conversou com a equipe de O Liberal e informou que tudo está caminhando para que Hélio dos Anjos fique no Paysandu e, que isso também é a vontade do técnico que levou o Paysandu à Série B.

“Estivemos debatendo com a diretoria do Paysandu estamos discutindo a renovação. A prioridade é continuar [no Paysandu]. O professor está muito feliz em Belém e até sexta-feira definiremos”, disse Thiago Sampaio.

O comandante do acesso bicolor pretende mesmo ficar em Belém, porém, salário não é o principal entrave nesta negociação para um novo contrato. Hélio dos Anjos busca melhorias estruturais no departamento de futebol do Paysandu para a disputa da Série B de 2024. Para isso o clube alviceleste teria que abrir os cofres e ajustar algumas coisas, como capacitação de profissionais em várias áreas, como no departamento de análise de desempenho, fisiologia, além de ampliação do Centro de Treinamento, peça importante no processo.

Hélio dos Anjos, de 65 anos, está na sua terceira passagem pelo Paysandu. O treinador já comandou o Papão em 2002, quando o clube paraense estava na Série A do Brasileiro e retornou ao Bicola em 2019. O técnico deixou o clube no ano seguinte e retornou a Belém e assumiu o clube nesta temporada, quando o Papão brigava contra o rebaixamento e conseguiu levar o Papão à Série B de 2024.