'Re-Pa' Solidário coleta quase 300 bolsas de sangue no Hospital Abelardo Santos

Nos dias 13 e 14 de novembro, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci em Belém, organizou com sucesso a 6ª edição da campanha Re x Pa Solidário, um evento que transformou a rivalidade das maiores torcidas do futebol paraense em solidariedade. Nesses dias, os torcedores foram incentivados a vestir as camisas de seus clubes para contribuir com doações de sangue.

Em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), essa iniciativa teve como objetivo sensibilizar e captar doadores para manter os estoques de sangue abastecidos. Vale ressaltar que a unidade hospitalar realiza uma média de 300 transfusões sanguíneas por mês.

Durante os dois dias de campanha, as instituições atingiram a meta de 302 cadastros e 298 bolsas de sangue doadas, o que pode potencialmente salvar até 1.192 pessoas, visto que uma bolsa pode ser dividida em quatro doações.

A ação contou com o apoio ativo de profissionais da área da saúde, voluntários e entusiastas do futebol comprometidos com a causa. Suzana Silva, terapeuta ocupacional, foi uma das colaboradoras na coleta de sangue. "Estou participando dessa campanha junto com o Hemopa, contribuindo na coleta de sangue e ajudando pessoas que estão precisando neste momento, abastecendo o estoque do Hemopa para pacientes enfermos."

A hematologista Iê Bentes destacou a singularidade da campanha, enquanto Monique Paiva, uma das doadoras, expressou sua motivação ao afirmar que a iniciative representa "um gesto de amor, altruísmo e solidariedade para com o próximo e para com os pacientes que necessitam."

Com a participação ativa da comunidade, a campanha Re x Pa Solidário no Hospital Abelardo Santos atingiu seu objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da doação de sangue, contribuindo para a manutenção dos estoques adequados. Essa iniciativa reforça que, independentemente da rivalidade no futebol, a solidariedade é o verdadeiro espírito que une os paraenses.

Serviço

O HRAS, gerido pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), mantém uma Agência Transfusional que atende 340 leitos distribuídos entre as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), bloco cirúrgico e Unidade de Urgência e Emergência.