Hemopa promove campanhas para ampliar doações

Novembro foi instituído como o mês nacional do doador de Sangue, e o dia 25 como a data principal do período, dedicada a todos os doadores do país. A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa) do Pará segue as comemorações nacionais e promove tradicionalmente as campanhas externas e interna para captação de novos doadores. Porém, o hemocentro mantém média diária de doação de sangue abaixo do ideal. Todos os dias são coletadas cerca de 150 bolsas de sangue. Mas são necessárias pelo menos 200 bolsas diárias, para ajudar no abastecimento de todos os hospitais públicos e privados no Estado, por meio dos Hemocentros Regionais e Núcleos.

Lilian Bouth, assistente social do Hemopa, destaca que o Dia Nacional do Doador de Sangue é considerado como o mais importante pelos hemocentros do Brasil, já que é utilizado para homenagear uma pessoa tão importante nesse processo que ajuda a salvar vidas: o doador de sangue.

Em busca de ampliar o estoque de bolsas de sangue e homenagear os doadores que colaboram com a saúde da população, o Hemopa está com vasta ação interna e externa. “É por isso que utilizamos esse dia e mês todos para homenagear os doadores, que são pessoas que realizam esse ato em benefício de pessoas que tanto precisam”.

Uma das ações ocorre por meio de gincanas solidárias, desde 3 até 23 deste mês. Lilian Bouth, assistente social do Hemopa, explica que a iniciativa acontece junto a todas as instituições e órgãos do Governo do Estado.

Nelas os servidores, trabalhadores, familiares e usuários são incentivados e encaminhados até o hemocentro para doação. Já aderiram às gincanas solidárias 24 órgãos e instituições. Delas cerca de 11 já estão com agendamentos para realização da doação.

Na manhã desta terça-feira (17), foi a vez dos trabalhadores do Hospital Ofir Loyola, que pertence ao Governo do Estado e serve de referência no tratamento de câncer invasor no Pará, em São Brás, em Belém. Eles foram levados em uma unidade móvel do hemocentro até a sede do Hemopa, no bairro da Batista Campos, onde fizeram a doação. Além de funcionários da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel), que doaram no Hemopa no Shopping Castanheira.

A assistente social informa que quem quiser ainda pode aderir. Basta procurar a Captação de Doadores do Hemopa, por meio dos telefones: 91 – 3210 6623/3110 6622.

Outra ação se dá por meio de campanhas externas

Outra ação do Hemopa, que visa se aproximar mais do doador e garantir mais bolsas de sangue neste mês em que acontece o Dia Nacional do Doador, se dá por meio de campanhas externas.

Nesta quarta (18), a iniciativa acontece na Fundação Santa Casa de Misericórdia, no bairro do Umarizal, em Belém; na sexta (20), no Hospital Abelardo santos, em Icoaraci; e sábado (21), no Shopping Metrópole, em Ananindeua. Em geral, as doações acontecem das 8h às 16h. Mais informações no site do Hemopa.

População em geral é eterna convidada a doar sangue

Na manhã desta terça-feira (17), o gerente Benival da Silva, 45 anos, que mora em Ananindeua, na Grande Belém, esteve no Hemopa e repetiu o ato que ele já faz há cerca de cinco anos. “Vim doa mais uma vez e já faço há muito tempo. Eu doei sangue para um amigo e nesta quarta fazem três anos que minha esposa faleceu de leucemia. Então, a gente passa a pensar e agir de forma muito mais diferente e tenta ajudar mais, pois uma bolsa de sangue ajuda a salvar as pessoas. Eu me sinto muito bem a cada doação que faço”, afirma Benival, que levou cerca de 12 minutos para doar.

Lilia Bouth frisa ainda que a população em geral é eterna convidada a doar sangue. “Fazemos sempre esse apelo: quem nunca doou ou já doou sangue pode comparecer e nos ajudar na coleta de sangue. No Hemopa a pessoa faz o cadastro e passa por uma triagem clínica, quando nossa equipe avalia se a pessoa está ou não em cndições para realizar a primeira doação. Porém, o primeiro passo é a pessoa estar à disposição em nos ajudar”, afirma a assistente social do órgão.

Quem pode doar sangue

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), com mais de 50 quilos, e que esteja bem de saúde e alimentado. É necessário apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto, que pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Passaporte.

Locais para doação de sangue

O Hemopa conta com 50 unidades no Pará. Em Belém, há três pontos fixos de coleta permanente, que funcionam de segunda a sexta, das 7h às 18h, na avenida Serzedelo Corrêa, no bairro da Batista Campos; no Shopping Castanheira, das 7h30 às 18h, e, aos sábados, das 7h30 às 17h; e no Shopping Pátio Belém, de segunda a sexta, das 10h às 16h.