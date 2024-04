Ferroviário x Aparecidense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/04) pela Série C

Ferroviário x Aparecidense disputam hoje, segunda-feira (29/04), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviário x Aparecidense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, Nosso Futebol e canal de Youtube do Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Série C, Ferroviário perdeu para Figueirense por 2 a 1 e Aparecidense venceu Sampaio Corrêa por 2 a 0.

VEJA MAIS

Ferroviário x Aparecidense: prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Mauricio e Emanuel; Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Dudu, Ezequiel e Cauari. Técnico: Lúcio Flávio.

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Marciel (Leo Rafael), Marcelinho e Vinicius Alves; Wendson e Ciel. Técnico: Mauricio Copertino.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Aparecidense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 29 de abril de 2024, 20h