Atual campeão paraense, Águia de Marabá comemora 42 anos de história

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá comemora nesta segunda-feira (22), 42 anos de existência. Considerado o maior do interior do estado, o clube chega para a temporada 2024 com grandes expectativas e esperando grandes conquistas, sendo que a primeira delas já foi consolidada: o título da Supercopa Grão-Pará.

VEJA MAIS

O Azulão de Marabá foi criado neste mesmo dia no ano de 1982, com o nome de Águia Esporte Clube, na época o único objetivo do time era disputar o Campeonato Marabaense da Segunda Divisão, e a equipe contava apenas com jogadores amadores.

Hoje, após 42 anos, e já profissional, o clube encara o desafio de se manter entre os maiores do Pará, e se prepara para a disputa do Campeonato Paraense 2024 na busca do bicampeonato, após a conquista inédita do Parazão no ano passado.

Além do Parazão, o Águia disputa ainda este ano a Série D do Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil, onde realizou uma campanha excelente em 2023, eliminando o Goiás-GO e o Botafogo-PB. O sucesso na competição rendeu ao clube uma receita de R$ 2.1 milhões, que foi utilizado para fortalecer as estruturas do Centro de Treinamento do Águia, e aumentou a folha salarial para 2024, estimada em R$ 220 mil.