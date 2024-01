Após a conquista inédita do estadua, Águia de Marabá luta para manter-se no topo do futebol paraense

O Águia de Marabá Futebol Clube está preparado e motivado para iniciar sua trajetória no Campeonato Paraense de 2024. Atual detentor do título, conquistado de maneira inédita, o Azulão Marabaense recebeu a Tuna Luso Brasileira no último sábado (20), às 16h30, no Estádio Municipal Zinho de Oliveira, em Marabá. Os jogadores, ainda celebrando a recente vitória na Supercopa Grão Pará sobre o Canaã, encaram agora outra responsabilidade, que é de manter o time entre os grandes do Pará.

No primeiro treinamento pós-Supercopa, o Azulão enfrentou contratempos com as lesões de dois jogadores chave: o atacante Wander e o promissor Ramon, oriundo da base do clube, tornando-se dúvida para a partida. No entanto, o time destaca uma boa dupla de meio-campo, com Davi Ceará, mais avançado, e Felipe Guedes, de segundo volante, articulando bem as jogadas por dentro, abastecendo os homens de frente.

Apesar dos obstáculos, o Azulão Marabaense conta com vantagens notáveis, especialmente no setor defensivo. Axel Lopes, o goleiro titular e herói em momentos cruciais desde sua chegada em 2023, desempenhou papel vital na semifinal do Parazão, defendendo penalidades que conduziram a equipe à decisão e à conquista histórica.

Outro nome de destaque é o experiente atacante Aleílson, veterano com passagens por mais de 15 clubes, incluindo Flamengo-RJ e Paysandu-PA. Em sua terceira passagem pelo Águia, Aleílson, com 74 jogos e 29 gols acumulados em Parazões anteriores, é uma das principais armas ofensivas para a temporada.

Fora das quatro linhas, a temporada de 2023 entrou para a história do Águia. Além do título, o clube teve uma excelente campanha na Copa do Brasil, eliminando Botafogo-PB e Goiás-GO e chegando à terceira fase, onde foi superado pelo Fortaleza-CE. O sucesso na Copa do Brasil rendeu ao clube uma cota de R$ 2.1 milhões, fortalecendo a infraestrutura do Centro de Treinamentos do Águia, consolidando-o como uma das principais agremiações esportivas do estado, com uma folha salarial para 2024 estimada em 220 mil reais.