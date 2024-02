Após folga no final de semana, Paysandu retorna aos treinos visando partida contra o Cametá

O elenco do Paysandu se reapresentou aos treinos no estádio da Curuzu, nesta segunda-feira (12), após dois dias de folga. O elenco bicolor começa a preparação para a partida contra o Cametá, que ocorre final de semana, pela sexta rodada do Parazão, fora de casa. Para o confronto, o time bicolor poderá ter mudanças.

Com o descanso de dois dias e mais os seis dias de atividades previstos antes do jogo contra o Cametá, Hélio dos Anjos poderá arrumar soluções para problemas que a equipe vem apresentando nesta parte inicial de temporada. Apesar de estar na liderança da competição, com 13 pontos em cinco rodadas, o Papão ainda sofre com o desempenho abaixo do esperado de alguns jogadores.

Um deles é o zagueiro Wanderson, capitão da equipe até então. O zagueiro se mostrou inseguro no Re-Pa e perdeu duelos individuais chaves contra o atacante Gileard, contra o Bragantino, na rodada passada do estadual. A volta de Carlão ou a chegada do zagueiro Lucas Freitas podem solucionar os problemas da defesa.

Além disso, o Papão terá o retorno de dois jogadores que foram destaques no setor ofensivo da equipe na temporada passada. Vinícius Leite, que já jogou alguns minutos após se recuperar de lesão no joelho, estará em melhor forma física e poderá ser titular diante do Caeté. Outro que volta às atividades e deve iniciar o jogo é o meia Robinho, que atuou no Re-Pa, mas foi liberado pela comissão para acompanhar o nascimento da filha.

Hélio dos Anjos, também, terá de pensar num substituto para o atacante Jean Dias, principal garçom da equipe na temporada. Na partida contra o Bragantino, pelo Parazão, ele foi expulso ainda no primeiro tempo e não poderá defender a equipe diante do Cametá.

Parazão

Segundo a comissão técnica, o elenco do Paysandu viaja rumo ao interior do estado será no sábado (13), após o almoço. No dia seguinte, às 16h, o Papão encara o Cametá, no Parque do Bacurau. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.