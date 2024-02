Hélio dos Anjos terá 9 dias de 'folga' para ajustar equipe do Paysandu

Após a vitória contra o Bragantino, por 2 a 1, nesta última quarta-feira (7), o Paysandu ganhou uma folga no calendário até a próxima partida do Campeonato Paraense. O confronto contra o Cametá será no dia 17 de fevereiro, ou seja, 9 dias para descanso e treinamentos.

Depois de vencer o Tubarão do Caeté, na Curuzu, o Paysandu se manteve na liderança da classificação geral do Parazão, com 13 pontos e 4 pontos de vantagem para a segunda colocada Tuna, com 9 pontos.

Após fazer críticas ao número de viagens para fora de Belém, o Papão ganhará 9 dias entre o jogo do Bragantino e contra o Cametá no dia 18 deste mês. O Paysandu terá tranquilidade nesses dias sem jogos para fazer ajustes e chegar forte para as disputas das fases finais da Copa do Brasil, Copa Verde e fases finais do Campeonato Paraense.

Um dos ajustes que o técnico Hélio dos Anjos terá que fazer é na linha defensiva do Paysandu. O treinador gosta de um time de muita intensidade, e para isso, a defesa precisa estar posicionada bem adiantada para sufocar os adversários.

Lucas Maia estreou contra o Caeté como lateral-esquerdo, mas quando teve que jogar na zaga se adaptou bem ao estilo do time e ainda contribui na saída de bola do Paysandu conduzindo a bola dominada. Já Wanderson não vive bom momento, o zagueiro se mostrou inseguro no Re-Pa e perdeu duelos individuais chaves contra o atacante Gileard, contra o Bragantino. A volta de Carlão ou a chegada do zagueiro Lucas Freitas podem solucionar os problemas da defesa apresentados contra o Tubarão do Caeté.

No meio-campo, a grande questão tem sido a utilização do volante Gabriel Bispo. O jogador tem o estilo de marcação e por vezes chega à frente. A segunda característica não tem aparecido nesse início de temporada, e quando o Paysandu tem a bola, a responsabilidade na saída de bola tem sobrecarregado o companheiro de volância Val Soares. O crescimento de Biel como armador tem suprido essa deficiência na distribuição de jogo dos volantes.

E como consequência de um meio-campo que, por vezes, não cria muitas chances, o artilheiro Nicolas não tem sido abastecido durante os jogos. O atacante lidera a artilharia do Parazão com Chula, ambos com 5 gols marcados, e tem uma média de aproximadamente 2 finalizações por jogo. Nas três primeiras rodadas ele foi efetivo e marcou 4 gols, no Re-Pa teve 5 chances e nenhuma foi em direção ao gol. Contra o Bragantino, Nicolas precisou de um golaço do meio do campo para aparecer no jogo, já que não tocou muito na bola.

Para o retorno contra o Cametá no dia 17, o Paysandu não terá Jean Dias no ataque, o destaque bicolor neste início de temporada. Vinícius Leite pode ser alternativa para entrar no time titular, já que entrou durante os jogos nas últimas rodadas. São estilos diferentes, Vinícius Leite joga pela esquerda para puxar para a perna direita, enquanto Jean Dias tem rendido na direita para potencializar sua velocidade e bons cruzamentos.

Leandro, Edinho, Geferson e Carlão, quando saírem do departamento médico bicolor, vão encorpar o elenco do Paysandu após o período sem jogos durante o carnaval. Serão mais dois jogadores para o ataque e mais dois para a linha defensiva. Hélio dos Anjos ganhará opções com recuperações e possíveis contratações, com isso poderá fazer os ajustes necessários na equipe, tanto nas transições defensivas quanto na distribuição de jogo no meio-campo.