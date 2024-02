Paysandu: líder do Parazão, Hélio dos Anjos aproveita folga para conhecer o litoral paraense

Depois de vencer o Bragantino por 2 a 1, nesta última quarta-feira (7), o Paysandu ganhou uma folga no calendário até a próxima partida do Campeonato Paraense. O confronto contra o Cametá será no dia 17 de fevereiro, ou seja, 9 dias para descanso e treinamentos. Nesse período, as atividades serão concentradas a partir desta segunda (12). Antes do retorno aos treinos, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou para fugir da cidade e curtir o descanso nas praias de Salinópolis, litoral paraense.

Em suas redes sociais, o treinador compartilhou uma imagem onde aparece ao lado da esposa, curtindo o calor da praia do Atalaia, a mais frequentada do nordeste paraense. Sobre a experiência, Hélio descreveu como proveitosa. "Conhecendo a praia de Atalaia em Salinas…Incrível esse lugar e essa Praia…Pará é muito bom…Com @lanaanjos12".

A tranquilidade do treinador tem uma justificativa: o Paysandu é o líder isolado do Campeonato Paraense, com quatro pontos de diferença para o segundo colocado, a Tuna Luso. Da mesma forma que Hélio, os jogadores foram liberados para o final de semana. Apenas um trabalho com menos de 10 atletas foi realizado no último sábado. A partir desta segunda, o grupo treinará todos os dias até o confronto contra o Mapará Elétrico.

No próximo jogo contra o Cametá, o Paysandu não terá Jean Dias no ataque, mas Vinícius Leite pode substituí-lo. Além disso, Leandro, Edinho, Geferson e Carlão voltarão após a pausa do carnaval, fortalecendo o time com dois jogadores para o ataque e dois para a defesa. Com esses retornos, o técnico Hélio dos Anjos terá mais opções para ajustar a equipe.