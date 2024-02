'O trabalho está sendo bem feito', diz volante do Paysandu sobre sucesso do time no Parazão

A vitória sobre o Bragantino manteve o Paysandu no topo da tabela do Campeonato Paraense. O time bicolor tem cumprido uma campanha regular, com quatro vitórias e um empate, além de estar quatro pontos à frente do segundo colocado, a Tuna Luso Brasileira. Os bons resultados, até o momento, alegram o elenco.

"Pode-se dizer que, todo mundo que vê os nossos jogos vê o que estamos oferecendo. São muitas coisas boas. O professor Hélio tem treinado a gente bem desde a pré-temporada. O nosso trabalho está sendo bem reproduzido em campo e os resultados aparecem com as vitórias", avalia o volante Netinho, figura de destaque na heroica vitória sobre o Bragantino, na última quarta-feira (7).

O atleta foi acionado pelo técnico Hélio dos Anjos aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de João Vieira, com ele em campo, a onzena ganhou maior mobilidade no meio, ajudando o time a se tornar mais ofensivo, até o momento do gol de Gabriel Furtado, aos 48. A vitória em casa, segundo ele, era uma obrigação do time, haja vista as dificuldades naturais que o Parazão apresenta.

"Fizemos uma sequência de jogos desgastantes, enfrentamos campos não tão bons, mas como conseguimos fazer o nosso trabalho, tivemos um bom aproveitamento. Esse tempo de descanso vai servir para voltarmos ainda melhores", diz o atleta, que terá folga junto com o elenco durante o carnaval. O time só volta a campo no próximo dia 18, contra o Cametá, no Parque do Bacurau. Para este duelo, o volante espera encontrar boas condições de jogo.

"Às vezes a gente não consegue medir a qualidade dos adversários pelo gramado, mas quando estamos em boas condições de jogo, é possível ver que os adversários são muito fortes, jogam para frente", avalia. Jogando a primeira vez no futebol do Norte, Netinho tem se mostrado satisfeito com o nível de competitividade e da rivalidade entre os maiores times do estado.

"Eu fiquei bastante surpreso com o que vi aqui. Existe uma rivalidade muito grande que eu já tinha ouvido falar, agora pude ver pessoalmente. É prazeroso para quem está em campo dando o seu melhor. Isso me motiva muito", define, enquanto aguarda nova oportunidade para defender o clube.

"Eu tenho que estar preparado para quando o professor precisar de mim. O importante é estar no bolo, estar pronto. Às vezes quem decide o jogo é quem vem de fora, e quando dá certo não sai mais", encerra.