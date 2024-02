Parazão 2024: Remo abre venda de ingressos para jogo atrasado contra o Tapajós

Remo e Tapajós se enfrentam na próxima quarta-feira (14), às 20h, no estádio Baenão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense, que estava atrasada. Na manhã desta segunda-feira (12), o clube azulino abriu as vendas de ingressos para o confronto. Apesar do mando de campo ser no Boto Santareno, a renda da partida será do clube azulino.

Para as arquibancadas (Almirante Barroso e 25) do Baenão, os ingressos estão no valor de R$ 30, sendo R$ 15 a meia. As vendas estão sendo feitas pelo site ingressosa.com.

Quem é sócio torcedor do clube tem direito a entrada gratuita, no entanto, é preciso está com as mensalidades em dia e ter a carteirinha no dia do jogo.

Para quem tem direito a meia entrada será preciso fazer uma reserva no site, a partir de terça-feira (13), no site ingressosa.com. A retirada dos bilhetes será no dia do jogo, entre às 9h e 14h, no ginásio Serra Freire. Os estudantes deverão ter em mãos a carteira de meia-entrada e o RG.

O jogo

A partida entre Remo e Tapajós é válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense que estava atrasada. O Leão Azul tenta se recuperar da derrota que sofreu diante da Tuna, na última quinta-feira (8) e busca vencer para voltar à vice-liderança do Parazão. Atualmente, o clube azulino está na quarta posição, com cinco pontos.

Já o Boto, ocupa a oitava colocação com cinco pontos. Se vencer, o time pode chega a quinta posição, superando o Águia, Cametá e o Bragantino, todos com seis pontos.

Confira os pontos de vendas para Remo x Tapajós

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 100%

- ACESSO PELA CATRACA DE SÓCIO;

-Os sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

-Os sócios terão uma entrada exclusiva até 1h antes do fechamento dos portões;

-O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o acesso ao estádio.

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 50%

-Os sócios com direito a 50% de desconto garantem o ingresso em qualquer loja oficial do Leão. Confira abaixo os horários.

-O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o desconto do seu plano.

PONTOS DE VENDA PRESENCIAL:LOJA REI DA AMAZÔNIA

SEDE SOCIAL

Dia: 12/02

Horário: 9h às 18h

Dia: 13/02

Horário: 9h às 15h

Dia: 14/02

Horário: 09h às 19h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 12/02

Horário: 9h às 18h

Dia: 13/02

Horário: 9h às 15h

Dia: 14/02

Horário: 09h às 19h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 12/02

Horário: 9h às 21h

Dia: 13/02

Horário: 9h às 15h

Dia: 14/02

Horário: 09h às 19h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 12/02 e 13/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 14/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 12/02 e 13/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 14/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 12/02 e 13/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 14/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 12/02 e 13/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 14/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dias: 12/02 e 13/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 14/02

Horário: 10h às 18h

BILHETERIA ANEXA ARENA 25

Dia: 14/02

Horário: 14h às 20h